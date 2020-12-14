İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş, Harris'i durduramadı

Herbalife Nutrition Kadılar Basketbol Süper Ligi’nde Bellona Kayseri Basketbol’a 91-87 yenilen Beşiktaş HDI Sigorta, Tyasha Harris’e 12 faul yapmasına rağmen potasına 21 sayı bırakmasına engel olamadı.

Herbalife Nutrition Kadılar Basketbol Süper Ligi'nde Bellona Kayseri Basketbol'a 91-87 yenilen Beşiktaş HDI Sigorta, Tyasha Harris'e 12 faul yapmasına rağmen potasına 21 sayı bırakmasına engel olamadı.


Herbalife Nutrition Kadılar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta karşılaşmasında Bellona Kayseri Basketbol ile Beşiktaş HDI Sigorta karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya oldukça istekli başlayan Kayseri temsilcisinde oyunun liderliğini Harrigan ile Tyasha Harris ele aldı.


Beşiktaş, Bellona Kayseri Basketbol'un en etkili oyuncusu Tyasha Harris'i 12 faul ile durdurmaya çalıştı ancak potaya 21 sayı bırakmasını engelleyemedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.