Beşiktaş HDI Sigorta:79 - Bellona Kayseri Basketbol: 70

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde Bellona Kayseri Basketbol deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta ile Akatlar Spor ve Kültür Kompleksinde karşılaştı. Beşiktaş HDI Sigorta, sahaya Sena, İrem Naz, Melek, Elif ve İvankovic ile çıktı. Bellona Kayseri Basketbol, parkeye Melis, Maja, Glory, Esra ve Tyasha beşlisi ile çıktı.

İlk periyot 19-19 eşitlikle sonuçlanırken, Melis Gülcan rakip potaya 11 sayı bıraktı. İkinci periyotta Bellona Kayseri Basketbol hücumda istediği sayıları bulamadı. Beşiktaş HDI Sigorta fırsatı iyi değerlendirerek aradaki farkı 15 sayıya kadar çıkardı. İkinci periyot 46-31 Beşiktaş HDI Sigorta üstünlüğü ile tamamlandı.

Üçüncü periyotta Beşiktaş HDI Sigorta aradaki farkı korumaya çalıştı. 3. periyot 62-50 Beşiktaş HDI Sigorta lehine tamamlandı.

Son periyotta Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş HDI Sigorta potasında sayı bulmakta yine zorlandı. Bellona Kayseri Basketbol aradaki farkı 7 sayıya kadar düşürdü. Ancak Beşiktaş HDI Sigorta farkın kapanmasına izin vermedi ve maçı 79-70 kazandı.