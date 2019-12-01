Beşiktaş ile Kayserispor 47. randevuda

Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın oynayacakları maçla Süper Lig’de 47.
Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın oynayacakları maçla Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşılaşacak. Bugüne kadar 7 kez Türkiye Kupası maçında karşılaşan iki ekip , Süper Lig tarihinde ise 46 kez birbirine üstünlük kurmaya çalıştı. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 46 müsabakada 9 maç berabere bitti. Siyah-beyazlılar takım ise 26 kez kazanırken, sarı-kırmızılılar ise 11 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu maçlarda Kayserispor, rakibine 44 gol attı. Beşiktaş ise 72 gol attı.
İstanbul'da oynanan 23 müsabakada Beşiktaş'ın üstünlüğü var. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 18 kez, Kayserispor ise 2 kez kazandı. 3 maç da berabere bitti. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçı Kartal 2-0 kazanmıştı. .