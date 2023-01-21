İhlas Haber Ajansı

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Beşiktaş, Kayseri'de

Spor Toto Süper Lig’in 20.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın oynanacağı kente geldi.


Süper Lig'in 20. haftasında yarın Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, kente geldi. Erkilet Havaalanı'na inen siyah-beyazlı kafile bir grup taraftar tarafından karşılandı. Futbolcular, daha sonra takım otobüsüyle konaklayacakları otele hareket ederek maç saatini beklemeye başladı.


Kayserispor-Beşiktaş karşılaşması pazar günü 16.00'da oynanacak.

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