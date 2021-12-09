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Beşiktaş - Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 16.

hafta karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek.


Süper Ligin 16. haftasında 12 Aralık Pazar günü İstanbul'da saat 19.00'da oynanacak olan Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçında Çanakkale bölgesinden Ali Şansalan çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Samet Çavuş yapacak. Maçın 4.Hakemi Volkan Bayarslan.

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