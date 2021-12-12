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Beşiktaş- Kayserispor maçının VAR'ı Arda Kardeşler

Yukatel Kayserispor’un deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Arda Kardeşler oldu.

Yukatel Kayserispor'un deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Arda Kardeşler oldu.


Süper Lig'in 16. haftasında Yukatel Kayserispor, bugün deplasmanda Beşiktaş ile 3 puan mücadelesi verecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Samet Çavuş yapacak. Maçın 4.Hakemi Volkan Bayarslan olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Arda Kardeşler oturacak.


Kardeşler'e, AVAR olarak Serkan Ok eşlik edecek.

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