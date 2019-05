Beşir Derneği İç Anadolu Bölgesi Aylık İstişare Toplantısı Yapıldı

Beşir Derneği İç Anadolu Bölgesi Aylık İstişare Toplantısı Kayseri'de yapıldı.

Toplantıya İç Anadolu Bölge Başkanı Ertuğrul Baygın, Melikgazi Başkanı İbrahim Demirel, Kırşehir İl Başkanı Uğur Bingöl, Nevşehir İl Başkanı Taner Düzgün, Develi Başkanı Mahmut Kılınç katıldı. İstişare toplantısı İç Anadolu Bölge Başkanı Ertuğrul Baygın Başkanlığında yapıldı.

İç Anadolu Bölge Başkanı Ertuğrul Baygın "Bu Ramazan bize fitreleri ile ve zekatları ile bağışlarıyla bizlere destek veren bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Tabii Ramazan ayı dediğimizde bayram çalışmalarımız var. Fitre, zekat ve genel bağış çalışmalarımız var. Bir kap bir kalp diye bir projemiz var. Bu bir kap bir kalp projemiz evimizde pişirmiş olduğumuz yemeğimizi, iftara hazırlamış olduğumuz yemeğimizi, o sıcak yemeğimizi ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimizle paylaşıyoruz. O da şöyle ki biz bunu Beşir Derneği olarak dünyanın en büyük iftar sofrası kuruyoruz gönüllerde. Şu anda 81 ilimizde faaliyet gösteren Beşir Derneğinden temsilcilerimiz gönüllülerimiz vasıtasıyla evlerimizde pişirmiş olduğumuz yemekleri hazırlayıp ihtiyaç sahiplerine götürüyor. Burada onların hayır dualarını alıyor. Allah-ü teala onlardan razı olsun, bizler de bunlara Beşir Derneği olarak o kardeşimizin hayırlara vesile oluyoruz"dedi.

Bölge Başkanı Ertuğrul Baygın, "Sadece bizim, buradaki ülkemiz içerisindeki ihtiyaç sahiplerimiz, yetimlerimiz bu çalışmalarımızla ilgili değil, yurt dışındaki faaliyetlerimizle aynı şekilde devam ediyor. Bugün Arakan'da, Beşir kentinde Anadolu Mahallesindeki yapmış olduğumuz iftarlar, Yemen'deki iftar faaliyetlerimiz, Afganistan'daki iftar faaliyetlerimiz, Afrika'da ki o mahsun gönüllerle onlarla birlikte oluyoruz. İşte bu Beşir Derneğine hayırlı vesile olan kardeşlerimizin, oradaki bütün yapılan faaliyetlerde hepsinde onların katkıları var Allah-ü Teala razı olsun" diye konuştu.

Beşir Derneği Melikgazi Temsilcisi İbrahim Demirel, "Kayseri'de Beşir temsilciliği yönetmekteyim, yaklaşık 2 yılı aşkın bir süredir Kayseri'de Beşir Derneği'nin çalışmalarını yürütmeye çalışmaktayız, arkadaşlarımızla beraber, Beşir Derneğimiz 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla topluma faydalı dernek statüsünde. Yurt içinde ve yurt dışında hizmet vermekte. Yurt içerisinde 210 temsilcilik, yurt dışında ise 55 ülkede bu faaliyetlere yürütmekteyiz. Kayseri'de de yeni soluk alıp vermekle beraber Beşir Derneği'nin mevzuatları çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere nitelikli insani yardım sloganıyla bir takım faaliyetler yapmaktayız"dedi.

Beşir Derneği Nevşehir İl Başkanı Taner Düzgün ise, "Bizim Nevşehir'de paylaşım noktası adını verdiğimizi bir sosyal market projemiz var bunu nasip olursa tüm illerde tüm temsilciliklerimizle biz bunu yapmayı arzuluyoruz. Çünkü bizim Beşir'in başlıca amacından ve hizmet gayesinden birisi de kimsenin kimseyi rencide etmeden, ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden yardımımızı yapmak. Tespitlerimizi bizzat biz kendimizce şeffaf bir şekilde araştırmalarını yaparak tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi insanlara her ay yani sadece Ramazanda yada özel günlerde değil her an 12 ay boyunca sürekli bugün evimde bir çorba pişecek mi kaygısını kafasından kaldırabilmek için böyle bir projemiz var. Nevşehir'de bu projeyi aktifleştirmiş temsilciliklerden bir tanesiyiz" ifadesinde bulundu.

Beşir Derneği Kırşehir İl Başkanı Uğur Bingöl de, "Biz Beşir Derneği olarak bir kap bir kalp projesi kapsamında Kırşehir'de günlük ortalama 500-600 kişiye hayırseverlerimizin vasıtası ile yemek ikramında bulunduk. 20 günlük süreçte 24 bin kişiye kap yemek ulaştırdık,Ramazan sonuna kadar çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.