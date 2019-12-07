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Besteci Ayça Gürsaçer arabeskçi mi oluyor?

Geçtiğimiz yıl müzik piyasasına giren ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın yeğeni Ayça Gürsaçer, yepyeni bir çalışmayla müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl müzik piyasasına giren ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın yeğeni Ayça Gürsaçer, yepyeni bir çalışmayla müzikseverlerin karşısına çıkıyor.


Proje ortağı Cem Şahan ile birlikte bugüne kadar renkli pop şarkılarına imza atan Ayça Gürsaçer, bu sefer sürpriz bir atak yapıp, trap arabesk bir şarkıyla geliyor. Arabesk müziğe pek sıcak bakmayan Ayça Gürsaçer, partneri Cem Şahan'ın baskılarına dayanamayıp söz müziği kendisine ait olan duygusal bir parça ile müzik piyasasına katılacak.


Ayça Gürsaçer ve Cem Şahan ikilisi daha önce 'Fiyasko', 'Şok Etkisi' ve 'Yürü Anca Gidersin' şarkılarında feat yaparak ortak projelere imza atmıştı. Ses getiren bu projelerle ikili, Türkiye'nin sevgisini kazanmıştı. Yeni projeleri için bir araya gelen ikili arabesk modasına uydu. Seda Sayan'ın yeğeni Ayça Gürsaçer'i arabesk okuması için ikna eden isim partneri Cem Şahan oldu. Arabesk şarkıların günümüzde popüler olduğunu ve doğru karar verdiklerini belirten Cem Şahan, yeni projeleri için harekete geçtiklerini duyurdu.


Bestesi Ayça Gürsaçer'e ait olan 'Ya Da Ölür' adlı şarkı çok yakında tüm dijital platformlardaki yerini alacak.

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