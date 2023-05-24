Betül Nur kahraman, Türkiye ikincisi oldu

Üniversiteler arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Öğrencisi ve Milli Sporcu Betül Nur Kahraman, ferdi müsabakaların sonunda Türkiye ikincisi oldu.

Üniversiteler arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Kırklareli'nde gerçekleştirildi. Şampiyonada Kayseri'yi Erciyes Üniversitesi Masa Tenisi Takımı temsil etti. Betül Nur Kahraman, Kadriye Nur Sarı ve Emine Demirci'den oluşan Erciyes Üniversitesi Masa Tenisi Takımı, şampiyon olurken, Betül Nur Kahraman, ferdi müsabakalarda da yer aldı. Milli sporcu, son 32'de Eskişehir Üniversitesi'nden Elif Sena Gün'ü, son 16'da Fenerbahçe Üniversitesi'nden Sedanur Kaçar'ı, son 8'de Cerrah Paşa Üniversitesi'nden Şevval Karaca'yı ve yarı finalde ise Isparta Üniversitesi'nden Ayşegül Işık'ı mağlup etti.

Betül Nur Kahraman, finalde ise Fenerbahçe Üniversitesi'nden Gülpembe Özkaya'ya kaybetti ve Türkiye ikincisi olarak şampiyonayı tamamladı.