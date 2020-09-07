İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beytullah Özcan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile yollarını ayırdı

Kayserili genç futbolcu Beytullah Özcan, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile yollarını ayırdı.


Kayseri Yolspor'da futbol hayatına başlayan ve ardından Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Merzifonspor ve yine Yolspor formaları giyen Beytullah Özcan geçtiğimiz sezon Sivas'ın BAL ekiplerinden Cumhuriyet Üniversitesi ile anlaştı. 1999 doğumlu genç forvet oyuncusu pandemi nedeniyle tamamlanamayan ligde 8 maçta 1 gol, 4 asist yaparak dikkat çekmişti. Kulübü ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayıran Beytullah Özcan, Bölgesel Amatör Lig ve 3. Lig ekiplerinden gelen teklifleri değerlendiriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.