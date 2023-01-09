BGL: Ecogreen Merkezefendi Belediyesi:50 - Melikgazi Kayseri Basketbol:80

Basketbol Gençler Ligi (BGL) Kızlar B Grubu’nda mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 11.
Basketbol Gençler Ligi (BGL) Kızlar B Grubu'nda mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 11. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Ecogreen Merkezefendi Belediyesi'ni 30 sayı farkla 80-50 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Salon: Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu
Hakemler: Niyazi Yasin Kahraman, Burak Mete Öztürk, Ömer Umut Turhan
Ecogreen Merkezefendi Belediyesi: Nil Nehir Gönül, Efe Efe, Tuba Koçak (10), Fatmanur Derman (5), Beyzanur İlçak, Doğasu orcan, Meryem Alaca (13), Gökçen Sude Arıcı, Fatma Koçak (22), Hatice Berrin Öğmen, Semira Güler
Melikgazi Kayseri Basketbol: Umay Keçeli (2), Aslıhan Kaçar (18), Fatma Melis İplikci (4), Kayra Fakı (4), Kiraz Keleş (12), İlayda Derman (17), Zeynep Duru Acar (8), Candan Eylül Dikmen (13), Esma Eyşan Göksu, Goncagül Kavak (2)
Periyotlar:
1.Periyot:12-25 (Melikgazi Kayseri lehine)
Devre:22-42 (Melikgazi Kayseri lehine)
3.Periyot:39-66 (Melikgazi Kayseri lehine)