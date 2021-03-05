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BGL Kızlar kategorisinde 3.hafta tamamlandı

Bellona Kayseri Basketbol takımı oynadığı 3 maçı da kaybetti.


Türk basketboluna uzun yıllardır önemli katkılarda bulunan Garanti BBVA sponsorluğunda bu yıl ilk kez düzenlenen Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorisinde üçüncü gün maçları tamamlandı. Bolu Koru Otel'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda tüm takımlar dışarıya kapalı bir şekilde konaklarken; müsabakalar tesis içi yürüme mesafesinde bulunan salonda oynandı. Bellona Kayseri Basketbol ilk maçında Galatasaray'a 88-52, ikinci maçında İstanbul Üniversitesi 69-42 ve üçüncü maçında ise ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'a 64-611 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar 4.hafta karşılaşmasında ise 30 Mart 2021 tarihinde Fenerbahçe ile oynayacak.


İlk 3.haftada oynanan maçların programı ve alınan sonuçlar şu şekilde:


1.Hafta


Fenerbahçe 62-49 Çankaya Üniversitesi


Botaş 59-49 Beşiktaş JK


Hatay Büyükşehir Belediyespor Denge Okulları 77-49 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi


Emlak Konut 73-60 İstanbul Üniversitesi


Galatasaray 88-52 Bellona Kayseri Basketbol


2.Hafta


Çankaya Üniversitesi 47-69 Botaş


ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 55-83 Emlak Konut


Beşiktaş JK 65-64 Hatay Büyükşehir Belediyespor Denge Okulları


Bellona Kayseri Basketbol 42-69 İstanbul Üniversitesi


Galatasaray 49-55 Fenerbahçe


3.Hafta


Çankaya Üniversitesi 61-59 Emlak Konut


Bellona Kayseri Basketbol 61-64 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi


Galatasaray 60-54 Hatay Büyükşehir Belediyespor Denge Okulları


Beşiktaş JK 64-48 İstanbul Üniversitesi


Fenerbahçe 65-63 Botaş

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