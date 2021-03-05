BGL Kızlar kategorisinde 3.hafta tamamlandı

Bellona Kayseri Basketbol takımı oynadığı 3 maçı da kaybetti.
Türk basketboluna uzun yıllardır önemli katkılarda bulunan Garanti BBVA sponsorluğunda bu yıl ilk kez düzenlenen Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorisinde üçüncü gün maçları tamamlandı. Bolu Koru Otel'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda tüm takımlar dışarıya kapalı bir şekilde konaklarken; müsabakalar tesis içi yürüme mesafesinde bulunan salonda oynandı. Bellona Kayseri Basketbol ilk maçında Galatasaray'a 88-52, ikinci maçında İstanbul Üniversitesi 69-42 ve üçüncü maçında ise ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'a 64-611 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar 4.hafta karşılaşmasında ise 30 Mart 2021 tarihinde Fenerbahçe ile oynayacak.
İlk 3.haftada oynanan maçların programı ve alınan sonuçlar şu şekilde:
1.Hafta
Fenerbahçe 62-49 Çankaya Üniversitesi
Botaş 59-49 Beşiktaş JK
Hatay Büyükşehir Belediyespor Denge Okulları 77-49 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
Emlak Konut 73-60 İstanbul Üniversitesi
Galatasaray 88-52 Bellona Kayseri Basketbol
2.Hafta
Çankaya Üniversitesi 47-69 Botaş
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 55-83 Emlak Konut
Beşiktaş JK 65-64 Hatay Büyükşehir Belediyespor Denge Okulları
Bellona Kayseri Basketbol 42-69 İstanbul Üniversitesi
Galatasaray 49-55 Fenerbahçe
3.Hafta
Çankaya Üniversitesi 61-59 Emlak Konut
Bellona Kayseri Basketbol 61-64 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
Galatasaray 60-54 Hatay Büyükşehir Belediyespor Denge Okulları
Beşiktaş JK 64-48 İstanbul Üniversitesi
Fenerbahçe 65-63 Botaş