BGL: Melikgazi Kayseri Basketbol: 49 - TED Ankara Kolejliler: 44

44 mağlup etti.
Sarı kırmızılılar üst üste ikinci galibiyetini alırken gruptaki ise dördüncü galibiyetini elde etti.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Sertan Kırklar, Deniz Senir, İrem Özdere
Melikgazi Kayseri Basketbol: Umay Keçeli, Aslıhan Kaçar (9), Fatma Melis İplikçi (7), Kayra Fakı (3), Kiraz Keleş, İlayda Derman (12), Zeynep Duru Acar (4), Candan Eylül Dikmen (14),
TED Ankara Kolejliler: Nisa Nur Daştan (13), Başak Orhan (4), Duru Oygür, Elif Berfin Baran (10), Ece Çelik, Sena, Zehre Özgen (11), Nisan Sel (6)
Periyotlar:
1.Periyot: 17-10 (Melikgazi Kayseri lehine)
Devre:26-22 (Melikgazi Kayseri lehine)
3.Periyot: 36-34 (Melikgazi Kayseri lehine)