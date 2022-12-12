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BGL: Melikgazi Kayseri Basketbol: 49 - TED Ankara Kolejliler: 44

44 mağlup etti.

Sarı kırmızılılar üst üste ikinci galibiyetini alırken gruptaki ise dördüncü galibiyetini elde etti.



Salon: Kadir Has Spor Salonu


Hakemler: Sertan Kırklar, Deniz Senir, İrem Özdere


Melikgazi Kayseri Basketbol: Umay Keçeli, Aslıhan Kaçar (9), Fatma Melis İplikçi (7), Kayra Fakı (3), Kiraz Keleş, İlayda Derman (12), Zeynep Duru Acar (4), Candan Eylül Dikmen (14),


TED Ankara Kolejliler: Nisa Nur Daştan (13), Başak Orhan (4), Duru Oygür, Elif Berfin Baran (10), Ece Çelik, Sena, Zehre Özgen (11), Nisan Sel (6)


Periyotlar:


1.Periyot: 17-10 (Melikgazi Kayseri lehine)


Devre:26-22 (Melikgazi Kayseri lehine)


3.Periyot: 36-34 (Melikgazi Kayseri lehine)

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