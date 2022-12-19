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BGL: Nesibe Aydın: 73 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 77

Basketbol Gençler Ligi Kızlar B Grubunda mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol ligin 9.

haftasında deplasmanda oynadığı maçta Nesibe Aydın'ı 73-77 mağlup etti. Normal süresi 66-66 berabere biten karşılaşmada rakibini uzatmada mağlup eden Melikgazi Kayseri Basketbol üst üste üçüncü galibiyetini alarak zirveye bir adım daha yaklaştı



Salon: Ankara TOBB ETÜ Spor Salonu


Hakemler: Burak Erkan, Murat Berk Kaya, Sedat Erkol


Nesibe Aydın: Defne Düzova (8), Cansu Güzel, Rojin Yolcu (7), Elif Çayır (10), Tuğçe Gürel, Irmak Karaca (16), Şeyma Esra Yılık (18), Deniz Alparslan (7), Ecem Kılıç (7)


Melikgazi Kayseri Basketbol: Umay Keçeli, Aslıhan Kaçar (18), Kayra Fakı (4), Kiraz Keleş (8), İlayda Derman (18), Zeynep Duru Acar (13), Candan Eylül Dikmen (14), Esma Eyşan Göksü (2)


Periyotlar:


1.Periyot: 19-8 (Nesibe Aydın lehine)


Devre:37-23 (Nesibe Aydın lehine)


3.Periyot: 49-43 (Nesibe Aydın lehine)


4.Periyot: 66-66 (Berabere)

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