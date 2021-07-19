Bıçakçılarda Kurban yoğunluğu sürüyor

Kayseri'de Kurban Bayramı öncesinde bıçakçılarda yoğunluk devam etti. Bayramda bıçakçılarda oluşan yoğunluk ile ilgili konuşan Bıçakçı Ahmet Tüfekçi, “Yoğunlaşma sürüyor ama yoğunlaşma istediğimiz seviyede değil” dedi.

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların en çok uğradıkları yerlerden biri olan bıçakçılarda geçen hafta başlayan yoğunluk sürüyor. Yoğunlaşmanın başladığını ancak tam istedikleri seviyede olmadığını söyleyen bıçakçı Ahmet Tüfekçi, “Yoğunlaşma sürüyor ama istediğimiz seviyede değil. Son gün yoğunlaşma ne getirir bilemiyorum. Şu anda iş o kadar yoğun değil. Bıçak bilemede fiyatında çok bir artış yok. Geçen sene bıçağın tanesini 3,5 TL'ye bileme yapıyorduk. Bu sene 4 TL'ye bileme yapıyoruz. Yani 50 kuruşluk bir zam geldi. Satırları bilemesinin tane başına fiyatını 6 TL'ye yapıyorduk. Bu senede 7,5 TL'ye bileme yapıyoruz. Yani bileme fiyatında büyük oranda bir artış yok. Normal bıçaklarımızın fiyatlarında biraz artış var. Onun nedeni de bizim yaptığımız bıçakları yerli, çeliği kaliteli ve çubuk çelik bıçaklar olması. Normal bir bıçağın fiyatı 50 TL ile 70 TL arasında değişiyor. Satır fiyatlarımızda 50 TL ile 120 TL arasında değişiyor. Kasapların kullandığı et makine aynalarını satıyoruz. Bunların takım fiyatları da 130 TL'ye satılıyor. Vatandaşları bıçaklarını önce getirsinler. Son güne bıraktıkları zaman bizler de rahat çalışamıyoruz. Onlarda önce getirirler ise bıçakları daha güzel bilenir. Bütün vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum” dedi.