BiGG Programı Yeni Dönemde Yeniden Erciyes Teknopark'ta

Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası ve Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi arasında yapılan iş birliği kapsamında girişimcilere 200 bin TL karşılıksız destek fırsatı sunan TÜBİTAK 1512-Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BiGG) süreçlerinde girişimciler, Kayseri'de düzenlenecek eğitimlerle katılma şansına sahip olabilecekler.

Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası'nın 2015 yılından bu yana resmi Uygulayıcı Kuruluş olarak yürüttüğü BiGG programı Erciyes Teknopark ile yapılan bu iş birliği çerçevesinde İstanbul'un yanı sıra Kayseri'de de gerçekleştirilecek. BİGG Programı kapsamında girişimciler, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini hayata geçirme sürecinde ücretsiz eğitim ve mentorluk destekleri ile karşılıksız 200 bin TL hibe desteğinden faydalanma imkânına sahip olacaklar.

Gerçekleştirilen iş birliği kapsamında programa seçilen girişimciler BİGG Programı 1. aşama eğitimlerini Kayseri'de Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi bünyesinde takip edebilecekler. Programa akademisyenler, lisans mezunları veya son sınıf öğrencileri, yüksek lisans, doktora öğrencileri veya mezunları, son mezuniyet tarihinden itibaren 10 yıl geçmemiş kişiler, daha önce Teknogirişim desteğini almamış kişiler, ön başvuru tarihi itibari ile herhangi bir şirket ortaklık yapısında yer almayan tüm girişimci adayları başvurabilecektir.

‘Kayseri'de düzenlenecek program için son başvuru tarihi 8 Şubat'

TÜBİTAK BiGG Programı 2019 yılı 2. çağrısı kapsamında ilan edilen 6 tematik alanın herhangi biri ile uyumlu projesi olan tüm girişimcilerin başvuruları kabul ediliyor. Tematik alanların sıralaması ise Akıllı Ulaşım, Akıllı Üretim Sistemleri, Enerji ve Temiz Teknolojiler, İletişim ve Sayısal Dönüşüm, Sağlık ve İyi Yaşam, Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme olarak belirtildi.

Kayseri'de gerçekleştirilecek program için 8 Şubat'ta sona erecek başvuru döneminin ardından, belirlenecek girişimciler Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi bünyesinde, alanlarında uzman ve tecrübeli eğitmen ve mentorlar ile birebir çalışma fırsatları bulabilecekleri bir programa katılacaklar. Programa katılan girişimciler arasından yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulanan girişimciler 2. aşama kapsamında TÜBİTAK tarafından 200 bin TL tutarında BiGG desteği için değerlendirilecekler. Programda başarılı bulunan girişimciler aynı zamanda Girişim Fabrikası ile Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi bünyelerinde sunulan hizmetlerden faydalanma ve Erciyes Teknopark tarafından kurulan Kayseri'nin ilk akredite melek yatırımcı ağı olan “ERBAN-Erciyes Business Angel Network” tarafından yatırım amacıyla değerlendirilme olanağına sahip olacaklar.

Önceki dönemlerde çok sayıda girişimcinin BiGG desteğine erişerek şirketlerini kurmalarına yardımcı olan Girişim Fabrikası ve Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi yeni dönemdeki iş birliği içerisinde daha fazla girişimcinin hedeflerine ulaşmasına destek olmak için başvuruları bekliyor.

Başvuru süreci ve koşulları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler https://girisimfabrikasibigg.ozyegin.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirler.