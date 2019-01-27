Bilal Başacıkoğlu: “Bensiz de iyi takımsınız”

İstikbal Mobilya Kayserispor'un gurbetçi futbolcusu Bilal Başacıkoğlu, takım arkadaşlarına "Bensiz de iyi takımsınız" mesajı gönderdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da geçtiğimiz hafta içi İstanbul'da ameliyat olan ve bu yüzden Bursaspor maçı kadrosunda bulunmayan Bilal Başacıkoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden takım arkadaşlarına oldukça ilginç bir mesaj gönderdi.

Müsabakayı televizyondan izleyen ve Cristian Sapuranu'nun 48. dakikada attığı gol sonrasında 7 numaralı kendi formasını havaya kaldırıp, golü kendine hediye etmesi üzerine "Takım arkadaşlarıma bu güzel jest ve destekleri için çok teşekkür ederim. Sahada size yardımcı olmak, birlikte takımı hak ettiği yerlere çıkarma hedefimizi gerçekleştirmek için sabırsızlanıyorum. Bugün maalesef istediğimiz sonucu alamadık önümüze bakacağız. Bu arada bensiz de hala çok iyi takımsınız” dedi.