İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilal Başacıkoğlu gelecekten umutlu

İstikbal Mobilya Kayserispor’un genç futbolcusu Bilal Başacıkoğlu, yeniden forma giymek için sabırsızlanıyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç futbolcusu Bilal Başacıkoğlu, yeniden forma giymek için sabırsızlanıyor.


Spor Toto Süper Lig'de ilk sezonunu yaşayan İstikbal Mobilya Kayserispor'un futbolcusu Bilal Başacıkoğlu, geleceğe umutla bakıyor. Uzun süredir sakat olduğu için forma giyemeyen Bilal, doğum gününde kendisine gösterilen ilgiye sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti. Bilal Başacıkoğlu, "23. yaşımı daha farklı daha coşkulu kapatmak isterdim. Yeni yaşımda öncelikle sağlığıma kavuşup sahada elimden gelenin en iyisini vermek için sabırsızlanıyorum. Benim için bu özel günü unutmayıp güzel dileklerini ileten, mesajlarını yanıtladığım yanıtlayamadığım herkese teşekkür ediyorum, inşallah çok iyi geri döneceğim" cümleleri kurdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.