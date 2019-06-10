Bilal'den İzlanda'ya sert yanıt

Hollanda'nın Feyenoord takımından sezon başında İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer olan ve yurt dışında Türklere yönelik sergilenen davranışları en iyi bilenlerden birisi olan Bilal Başacıkoğlu, İzlanda'ya sert tepki gösterdi.

Bilal Başacıkoğlu, İzlanda ile Türkiye A Milli takımları arasında oynanacak müsabaka öncesinde havaalanında yaşanan terbiyesizlik ile ilgili olarak sosyal paylaşım sitesindeki hesabından tepki verdi. Emre Belözoğlu'na uzatılan temizlik fırçası fotoğrafını da paylaşan Bilal Başacıkoğlu, "Size gereken cevabı yarın takımımızın vereceğinden hiç şüphem yok şerefsizler" cümlesi kurdu