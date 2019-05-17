Bilal'den kötü haber

İstikbal Mobilya Kayserispor'un gurbetçi oyuncusu Bilal Başacıkoğlu sezonu erken kapattı.

Spor Toto Süper Lig'de kalmayı garantileyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da Bilal Başacıkoğlu şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da fıtık ameliyatı olan ve sahalardan uzak kalan Bilal Başacıkoğlu, ağrılarının dinmemesinden ötürü sezonu erken kapattı. Genç futbolcu yurt dışında bıçak altına yatacak.

Akhisarspor ve B.B.Erzurumspor maçlarında forma giyemeyecek olan Bilal, Hollanda'da bel fıtığından yeniden ameliyat olacak. Bilal'in sezon başı idmanlarına kadar toparlanması tahmin ediliyor.

Sezon başında Hollanda Feyenoord takımından kadroya dahil edilen Bilal Başacıkoğlu, bu sezon ligde 22, kupada 4 karşılaşma forma giydi. 22 maçta 1.207 dakika süre alan Bilal Başacıkoğlu 1 asist yaptı. Kupa maçlarında ise 4 maçta 289 dakika süre alan Bilal Başacıkoğlu 3 kez gol sevinci yaşadı.