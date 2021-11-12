Bilek güreşi heyecanı sona erdi

Atatürk Spor Salonu'nda yoğun katılımın olduğu müsabakalar kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Oldukça çekişmeli ve keyifli müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; “Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum. Pandemi dolayısıyla Okul Sporları müsabakalarını gerçekleştiremiyorduk. Salonlarımızı sporcularımızın doldurması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. İnşallah bu yıl müsabakalarla spor dolu bir sezon geçireceğiz. Yıl boyu devam edecek olan müsabakalarda mücadele edecek olan sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.