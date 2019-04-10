Bilek Güreşi'nden bir gümüş bir bronz madalya

Okullar Arası Yıldızlar Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Ordu'da yapılan müsabakalarla tamamlandı.

06-07 Nisan 2019 tarihleri arasında Ordu'nun ev sahipliğinde Durugöl Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleşti. 55 ilden 561 sporcunun katıldığı müsabakada, sporcular kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Şampiyonasında ilimizi Fatin Rüştü Zorlu Ortaokulundan Fatmanur Demirel +65 kg sağ kolda, 45 kg sol kolda İbrahim Şen temsil etti.

Yıldız kızlar +65 kg sağ kolda mücadele eden sporcumuz Fatmanur Demirel Türkiye Üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi olurken, 45 kg sol kolda Kayseri'yi temsil eden sporcumuz İbrahim Şen Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil eden sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.