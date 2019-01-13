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Bilim Merkezi ile 100 saat astronomi

50 farklı ülkede gerçekleştirilen Astronomi Günleri kapsamında Kayseri Bilim Merkezi’nde de birbirinden farklı etkinlikler vardı.

50 farklı ülkede gerçekleştirilen Astronomi Günleri kapsamında Kayseri Bilim Merkezi'nde de birbirinden farklı etkinlikler vardı. Etkinliklerde geleceğin uzayda olduğu vurgusu yapıldı.


Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) 100. kuruluş yıldönümünü (IAU100), “Aynı Gökyüzü Altında” teması ile yüzyılda yapılan astronomi keşiflerinin farkındalığını arttırmak, astronomiyi eğitim, gelişim ve diplomatik bir araç olarak desteklemek ve geliştirmek için yıl boyu sürecek bir kutlama olarak düzenliyor. 50 farklı ülkede gerçekleştirilen etkinliklere Türkiye'nin en büyük planetaryumuna sahip olan Kayseri Bilim Merkezi 'de katıldı.


Kayseri Bilim Merkezi'nde yapılan “100 Saat Astronomi” etkinlikleri çerçevesinde Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Küçük'ün katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında bilim söyleşilerinin yanı sıra, planetaryumda astronomi eğitimleri ve film gösterimleri, farklı yaş gruplarına hitap eden astronomi temelli atölye uygulamaları da yapıldı. Etkinlikler kapsamında “Yukarı ve Ötesi” adlı fotoğraf sergisi açıldı ve özel teleskoplarla güneş gözlemi yapma imkanı da sağlandı.

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