Bilim Merkezi'nde Matematik Müzesi

Kayseri Bilim Merkezi, bu kez de Matematik Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor. 4 Aralık'ta Bilim Merkezi'nde açılan Tales Matematik Müzesi'ni ilk dört günde 3 bin ziyaretçi gezdi.

Günlük hayattaki matematiğin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun istasyonlarla matematiği, soyut olmaktan çıkartıp somut hale getirerek bireylerin matematiğe dokunmalarını sağlayan Tales Matematik Müzesi ve QNB Finansbank işbirliği ile gerçekleştirilen “QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici Tır”ı Kayseri Bilim Merkezi'ne geldi. Projesi kapsamında 4-8 Aralık tarihleri arasında Kayseri Bilim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklere ilk dört gün içerisinde 3 binin üzerinde ziyaretçi katıldı.

“QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici Tır”ı projesi kapsamında Kayseri Bilim merkezi'nde oluşturulan alanda yer alan 34 modül ile ziyaretçiler; altın orandan dört renk problemine, açı-görüntü sayısı ilişkisinden, kanalizasyon kapağındaki sırra, Mimar Sinan köprüsünden perspektife, Sezar şifrelemesinden çeşitli mantıksal oyunlara kadar pek çok konuda bilgi sahibi oluyor.

Proje Koordinatörü Ecem Güden matematiği soyut halden somut hale döndürmek istediklerini belirterek, “Amacımız Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara Matematiğin aslında korkulacak bir ders olmadığını ve günlük hayatta birçok alanda karşımıza çıktığını göstermek istediklerini söyledi.