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Bilim Merkezi'nden Fuat Sezgin Yılı'na Özel

Kayseri Bilim Merkezi, "Prof.

Kayseri Bilim Merkezi, "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Etkinlikler 6 Nisan'da başlayacak ve Nisan ayı sonuna kadar devam edecek.


Kayseri Bilim Merkezi, “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı kapsamında İslam kültür ve medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve yeni nesillere en doğru şekilde aktarmak amacıyla çeşitli etkinlikler hazırladı.


Nisan ayı boyunca Kayseri Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında İslam Alimleri ile Bilim Atölyeleri, İslam Alimleriyle Astronomi, El-Cezeri Mekanik Bilimin Öncüsü Bilim Sergisi'nin Rehberli Gezisi ve Bilim Söyleşileri yapılacak.

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