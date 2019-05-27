Bilim Merkezinin Gönüllü Bilim Rehberleri

Öğretmen adayları Kayseri Bilim Merkezi'nin gönüllü bilim rehberleri oldu. Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler, gruplara rehberlik yapıyorlar.

Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersini, Kayseri Bilim Merkezi'nde gönüllü olarak yerine getiriyor. Eğitim Fakültesi'nin Matematik, Fen Bilimleri ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinden 50 öğrenci gönüllü bilim rehberi olarak derslerini bilim merkezinde tamamladı. Gönüllü Bilim rehberleri; bilim merkezi galerileri, düzenekler ve işleyiş hakkında eğitmenlerden edindikleri bilgilerle grupları bilgilendiriyorlar.

Kayseri Bilim Merkezi, sadece Eğitim Fakültesi öğrencilerine değil, diğer fakültelerin mezunları veya öğrencileri ile lise öğrencilerine de gönüllü çalışma imkânı sunuyor. Dileyen öğrenci ve mezunlar Kayseri Bilim Merkezi Eğitim Birimi uygulamalarında gönüllü olarak yer alabiliyor.