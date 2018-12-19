Bilime engel yok

“Bilim İçin Her Yerde” ilkesiyle hareket eden Kayseri Bilim Merkezi, Gevher Nesibe Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu'nda bilimsel temalı etkinlikler gerçekleştirdi.

Kayseri Bilim Merkezi, bilimsel etkinliklerle kent merkezi ve ilçelere yaptığı ziyaretleri Gevher Nesibe Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu ile sürdürdü. Bilimi toplumun tüm kesimlerine yaymak ve bu alanda bilimsel farkındalık oluşturmak amacıyla hareket eden Bilim Merkezi, etkinliklerini bu kez özel çocuklarla buluşturdu.

Bilim Merkezi tarafından özel eğitim öğrencilerine yönelik hazırlanan etkinliklerde bilimsel temalı atölyeler ile bilimsel gösteriler yer aldı. Gerçekleştirilen etkinliğe özel çocuklar büyük bir ilgiyle iştirak ettiler.