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Bilimi Sevdiren Merkez

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bilim Merkezi vasıtasıyla bilimi daha geniş kitlelere sevdirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geleneksel hale getirilen Kayseri Bilim Şenliği'nin 4'üncüsü 27-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak.


27 Eylül Cuma günü Kayseri Bilim Merkezi'nde başlayacak ve üç gün sürecek olan Kayseri Bilim Şenliği birbirinden farklı aktivitelere ev sahipliği yapacak. TÜBİTAK 4007 bilim şenlikleri çağrısı kapsamında desteklenen 4'üncü Kayseri Bilim Şenliği, 100'e yakın atölye ile bilim meraklılarını bir araya getirecek.


Üç gün sürecek Bilim Şenliği süresince bilim gösterileri, sahne gösterileri, ve farklı temalarda etkinlikler yapılacak. Kimyasal Reaksiyonlar, Volkanik Patlama, Balon Araba, Mini Hortum, Temizlik Robotu, Mikroskop Dünyası, Da Vinci Köprüsü, Manyetik Toplarla Geometri, Origami Atölyesi, Pipet Kulesi gibi pek çok ilgi çekici etkinliğin yapılacağı Bilim Şenliği, 10.00-16.00 saatleri arasında gezilebilecek.

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