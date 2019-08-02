Bilimin Olduğu Yerde Kayseri Bilim Merkezi De Var

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Antalya'da düzenlenen 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne Kayseri Bilim Merkezi de katıldı. Kayseri Bilim Merkezi'nin şenlik alanında kurduğu bilim çadırını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da ziyaret etti.

Kayseri Bilim Merkezi, yurt içi ve yurt dışında bilimsel etkinliklere katılmaya ve şehrimizi en güzel şekilde temsil etmeye devam ediyor. Antalya-Saklıkent'te TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen 22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'nde de Kayseri Bilim Merkezi'nin çadırı ve standı yer aldı.

Kayseri Bilim Merkezi standından gün boyunca farklı atölye etkinlikleri düzenlenirken gece de gökyüzü tanıtımı ve gökyüzü gözlemleri gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören Kayseri Bilim Merkezi standını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da ziyaret etti.