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Bilkent Üniversitesi öğrencilerinden Çayırözü'ne kütüphane

Bilkent Üniversitesi öğrencileri Çayırözü İlk ve Ortaokulunda kütüphane kurdu.


Develi'de son yıllarda gerçekleştirdiği projelerle adından söz ettiren Çayırözü ilk/ortaokulu yine güzel bir projeye imza attı. Çayırözü İlk ve Ortaokulundaki kütüphane eksikliğini gidermek için çeşitli girişimlerde bulunan okul müdürü Sedat Coşkun ve öğretmenlerine destek Bilkent Üniversitesinden geldi. Bilkent Üniversitesi öğrencileri ‘Toplumsal Duyarlılık Projesi' kapsamında ‘Güneş Köyden Doğuyor adı altında Çayırözü İlk ve Ortaokuluna kütüphane kurmaya gönüllü oldu.


Hafta sonu Çayırözü Mahallesine gelen elli kişilik öğrenci grubu iki gün süren çalışma sonunda okulun bir sınıfını kütüphaneye dönüştürdü. Kütüphanenin tüm eksikliklerini de karşılayan Bilkent Üniversitesi öğrencileri okulda da çocuklar için çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenleyerek öğrencilere hediyeler dağıttı.

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