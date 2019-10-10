İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"BİLSEM" Develi'de açıldı

Üstün yetenekli öğrencilerin eğitim göreceği Türkiye’de sadece il ve büyük ilçe merkezlerinde bulunan BİLSEM Develi’ye açıldı.

Üstün yetenekli öğrencilerin eğitim göreceği Türkiye'de sadece il ve büyük ilçe merkezlerinde bulunan BİLSEM Develi'ye açıldı. Yahyalı, Tomarza ve Yeşilhisar öğrencileri de BİLSEM'den faydalanabilecek,bölgeye hizmet verecek olan BİLSEM Kayseri'ye ulaşımda sorun yaşayan üstün yetenekli öğrencilerin ayağına gelmiş oldu. Daha önce Yatılı Bölge Okulu olarak kullanılan üniversite karşısında çevre yolu üzerindeki 4 katlı binada hizmet verecek olan BİLSEM Develi için önemli bir kazanım oldu.


İlkokul 1. 2. Ve 3. Sınıfta BİLSEM seçmelerine katılan ve kayıt hakkı kazanan öğrencilerin eğitim göreceği okul öğretmenleri mülakat süreci sonunda belirlenecek.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak konuyla ilgili açıklamasında"Açılmasında büyük katkılar sunan MEB Bakanı Sayın Ziya Selçuk,Bakan yardımcımıza, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Din Öğretimi Genel Müdürü hemşehrimiz Nazif Yılmaz'a Develi Kaymakamı Murat Duru bey ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar beye canı gönülden teşekkür ederiz."dedi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.