Bina görevlileri iş garantisi istiyor

TÜM-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin düzenlediği basın açıklamasında 'kapıcı' olarak bilinen bina görevlilerinin birçoğunun temizlik ve kira karşılığı çalıştırıldığını ifade ederek, bu tür çalıştırılan yerlerin SGK'ya bildirilmesi gerektiğini söyledi.

SGK İl Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasında konuşan Mahmut Şahin, bina görevlilerinin sürekli iş garantisi beklediğini, temizlik ve kira karşılığı çalıştırılma şeklinin devleti ciddi gelir kaybına uğrattığını söyledi. Şahin; "Türkiye'de genel anlamda ‘kapıcı' dediğimiz ama yasal olanı bina görevlisi olan 1 milyon insan çalışıyor. 1 milyon kişinin bir takım sorunları var. TÜM-İş Konfederasyonu olarak bu sorunlara duyarsız kalmamız mümkün değil. Öncelikle bu insanların bir iş garantisi olması. Son zamanlarda çıkan bina yönetim firmalarının, temizlik şirketlerinin bu insanları işinden etme ya da alternatif oluşturma gibi dizayn içerisine girdiklerini görüyoruz. Buna devletin müsaade etmemesi lazım. Bu insanlar iş garantisi istiyorlar. Bunların daimi olarak çalışması, sigortasının yatması gerekiyor. Birçoğu temizlik ve kira karşılığı çalıştırılıyor. Son zamanların modası oldu bu. Gecekondu tarzı üreyen bina yönetim firmaları ve temizlik şirketleri bu tarz bir dizayn yaptı. Halbuki böyle bir çalıştırma şekli yok. O bina görevlisine yapılan daire kiraya verilemez. Kiraya veriliyorsa da bunun gelir vergisini beyan etmeleri gerekiyor. Bu yapılmıyor zaten. Temizlik karşılığı çalıştırma gibi bir şey kanunda hiç yok. Bu, devlete ciddi anlamda gelir kaybı oluşturuyor. Bu kayıplar 3-5 tane gecekondu tarzı kurulan bina yönetim firması ve temizlik şirketine gidiyor. Bunun önüne geçmek için bir yasal düzenleme bekliyoruz. Üstelik şuanda Türkiye'de 30 bine yakın bina görevlisinin davası var, ya uzlaştırıcıda ya da iş mahkemelerinde. Eğer bu yasal düzenleme yapılırsa bu davalar da olmayacak, devletin de mahkeme anlamındaki gideri de azalmış olacak. Biz öncelikle bu yasal düzenlemeyi bekleyerek bu insanların İş Barışı'nda sürekli çalışmasını sağlayacak bir düzenlemenin olmasını istiyoruz" dedi.

"Aidatlar binanın hesabında olması gerekir, bina yönetim firmalarında değil"

Binlerce insanın aidatlarının bina yönetim şirketlerinin hesaplarına yatırılmasının doğru olmadığını da dile getiren Başkan Şahin, "Ayrıca bina yönetim firmalarının aidatları toplayarak elde ettikleri faiz gelirlerinin de takip edilmesini bekliyoruz. Çünkü; milyonlarca lira, yüzbinlerce insanın aidatı banka hesaplarında bina yönetim şirketlerinde bekliyor. Halbuki paranın oraya yatırılması doğru bile değil. Normalde aidatlar bina yönetiminin kendi hesaplarına yatırılır. Biz, yönetim firmalarına yatırıyoruz. Buradan çıkacak sıkıntıları aslında bina yönetim başkanları kendilerine döneceğini bilse bunu da yapmamaları gerekir" şeklinde konuştu.

Şahin, kira karşılığı, part time gibi çalıştırılan yer varsa bilenlerden bu tarz çalışmaları SGK'ya şikayet etmelerini istediklerini de sözlerine ekledi.