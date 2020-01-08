İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Binalarda yeni dönem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediye Meclis kararı ile Melikgazi ilçesinde bundan sonra en küçük dairenin 65 metrekare olacağını söyledi.


1+0 ile 1+1 dairelerin üretimlerine yeni konut projelerinde artık son verileceğini, yeni düzenleme ile en küçük dairenin 65 metrekareden aşağı olamayacağını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “1+1 olarak bilenen ve yapılan daireler öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. Ancak genelde büyük çok katlı binalarda inşa edilen 65 metrekare altı daireler yaşam standardı küçük olup, sosyal işlevi olmayan özellikle Türk aile yaşamına uygun olmayan mesken türüdür. Bu amaçla hem sosyal yaşam, hem maliyet, hem de şehircilik ilkeleri gereği bu kararı aldık.” dedi.


Melikgazi ilçe sınırlarında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde yapılacak konut amaçlı yapılardaki minimum daire büyüklüğünün (KAKS) 65 metrekare olması kararının önemli sonuçlar doğuracağını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, 65 metrekare altı dairelerde ebeveyn ile çocuklar için ayrı odaların olmayışının ayrı bir sorun oluşturduğunu söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.