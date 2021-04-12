Binanın 8. katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Kayseri'de bir binanın 8. katında çıkan yangın korkuya neden olurken, dairede maddi hasar meydana geldi. Daire sahibi, elektrik aksamından çıktığını iddia ettiği yangın ile ilgili olarak müteahhidi suçladı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Gökkent Mahallesi Kısmet Apartmanı'nın 8. katında bulunan dairede yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın etkili olduğu apartmanda vatandaşlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri hem yangın merdiveni ile hem de dairenin içinden yangına müdahale etti.

Yatak odası ve çocuk odasında etkili olan alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması ile söndürülürken, dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Daire sahibi İmam Zeki Sarıbaş, yangından eşinin aramasıyla haberdar olduğunu ve çocuğuna zarar gelmediğine şükrettiğini belirterek, "Müteahhit bu binada taşeron olarak görünüyor. Müteahhit ile arsa sahipleri arasında anlaşmazlık var. Bu anlaşmazlık nedeniyle 24 daire mağduruz. Binanın mesken ruhsatı alınmadığı için tesisatlar sıkıntılı. Arsa sahiplerinden ve müteahhitlerden şikayetçi olacağım. Elektrik tesisatında sıkıntı var. İki güne bir aşağı inerek şalter kaldırıyoruz" diye konuştu.