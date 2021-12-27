İhlas Haber Ajansı

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Binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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