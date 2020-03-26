İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Binlerce ziyaretçisi olan hayvanat bahçesi ıssız kaldı

Koronavirüs için alınan önlemler kapsamında, günlük binlerce ziyaretçi ağırlayan Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi ıssız kaldı.


Hayvanat bahçesi yetkililerinden edinilen bilgilere göre, virüs nedeniyle sadece ziyaretçilere kapatılan tesis içerisinde rutin çalışmalar devam ediyor. 10 Personel ile birlikte, virüs dolayısıyla hayvanların hijyen önlemleri alınarak günlük temizliklerin ardından hayvanların barınakları dezenfekte ediliyor.


Bu süreç içerisinde hayvanların ve bahçenin temizlik, dezenfeksiyon düzenlemeleri eksiksiz bir şekilde devam eden tesis, koronavirüs tehdidi bittikten sonra yine aynı şekilde ziyaretçilerini ağırlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.