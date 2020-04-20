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Bir haftadır haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kayseri’de 1 haftadır kendisinden haber alınamayan şahıs, evinde ölü bulundu.

Kayseri'de 1 haftadır kendisinden haber alınamayan şahıs, evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi 251. Sokak üzerindeki ikamet eden Gani Sönmez(68)'den bir haftadır haber alınamadı. Ev sahibi 68 yaşındaki kiracısına ulaşamayınca polis ekipleri ve 112 ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri ile birlikte içeri giren 112 ekiplerinin kontrollerinde Gani Sönmez'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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