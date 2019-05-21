Bir sezonda iki şampiyonluk yaşadılar

Kayseri'de amatör liglerin sonuna gelinirken, aynı sezon içinde iki farklı takımda şampiyonluk yaşayan Eser Şengil ve Bekir Böke dikkat çekti.

Bu sezona Birinci Amatör Küme takımlarından Buğdaylıspor ile başlayan Eser Şengil ile Bekir Böke, Kırmızı-Beyazlı takım ile birlikte iyi bir performans ortaya koydu. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşan Buğdaylıspor adını Süper Amatör Küme'ye yazdırdı. İki futbolcu ara transferde ise aynı sezonda ama İkinci AmatörKüme'de mücadele eden Kafkasspor'a transfer oldu. Yeşil-Beyazlı forma altında yine başarılı bir mücadele veren ve yeni takımlarının kaptanlığını üstlenen iki oyuncu burada da şampiyonluk sevinci yaşadı. Kafkasspor, mücadele ettiği İkinci Amatör Küme A Grubu'nda oynadığı 12 maçın tamamını kazandı. Yeşil-Beyazlı takım 63 gol atarken sadece 8 gol yedi. Böylece Eser Şengil ile Bekir Böke, 2018-2019 sezonunda iki ayrı takımda şampiyonluk yaşayarak önemli bir başarıya imza attılar.