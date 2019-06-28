‘Bir Varmış Bir Yokmuş' masal yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün okul öncesi öğrencileri için düzenlemiş olduğu ‘Bir Varmış Bir Yokmuş' masal yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan Kültür Şurası'nın aldığı kararla, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü okul öncesi öğrencilerine yönelik masal yarışması düzenlendi. ‘Bir Varmış Bir Yokmuş' masal yarışmasına 0-7 yaş arasındaki okul öncesi öğrencilerin okuyabileceği, kültür ve geleneklere bağlı olarak yazılan 100'ün üzerinde masal gönderildi. Gönderilen masallardan 98 tanesi değerlendirmeye alınarak, yarışmada dereceye giren masal sahiplerine ödülleri verildi. 1.'ye Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından laptop, 2.'ye Kayseri Organize Sanayi Bölgesi tarafından bin 500 TL, 3.'ye ise Melikgazi Belediyesi tarafından bin TL ödül verilirken, mansiyon ödülleri de Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı tarafından 1.' Ye 750 TL, 2.'ye 500 TL ve 3.'ye de 250 TL ödül verildi. Yarışmada dereceye giren hikayeler İstanbul, Ankara, Karaman ve Tokat'tan gönderildi.

Okul öncesinde çocuklara ne kazandırırsak onunla geleceklerini inşa edeceklerini belirten Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, “Cumhurbaşkanımızın bir ifadesi vardı, ‘Kültürde ve eğitimde daha yapacağımız çok iş var' demişti. Gerçekten milli eğitim ve kültür olayı bir milletin çok önemli iki kuruluşu. Bu sözlerin üzerine Kültür Şurası toplandı İstanbul'da ve günlerce süren bir çalışma sonucu, Türk Milletine Anadolu Coğrafyası'nda yaşayan ve kültürümüze uygun üretimlerin yapılması gerektiği , orada yüzlerce madde üzerinde belirlendi. Kültür Şurasının aldığı kararlarla, illere bir yol haritası gönderildi. Denildi ki, bize uygun değerleri tespit ederek, çalışmalar yapın dediler. Bunun üzerine biz Kayseri İl Kültür ve Turizm müdürlüğü olarak, Türkiye çapında okul öncesi çocuklarımıza yönelik ‘Bir Varmış Bir Yokmuş' okul öncesi çocuklarımıza yönelik masal yarışması düzenledik. Okul öncesi olması bence çok önemli çünkü çocuklar okul öncesinde ne alıyorsa ve temeline ne koyuyorsak, geleceğini o temel üzerine inşa ediyor. Bütün sevgi ve saygı değerleri o yaşlarda alınıyor. Ondan sonra alınanlar belki unutuluyor belki de çok kalıcı olmuyor. O nedenle okul öncesi böyle bir masal yarışması düzenledik” dedi. Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Selim Tunçbilek, kişilik kazanımının 0-7 yaş arasında başladığı için bireye ne verildiğinin önemli olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Çocuklarda kimlik ve kişilik kazandırılması çok önemli bir faktör. Kişilik kazanımı 6 yaş civarında oluşur ve çok önemli olduğu, bugün bilim camiası tarafından anlatılmakta. Bu yarışmada 0-7 yaş arasında çocuklarımıza hitap eden ve kişilik oluşmasında çok önemli bir etki yapacağına eminim."