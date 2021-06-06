Bir yanda LGS sınavı bir yanda muhtarlık seçimi yapıldı

Kayseri'de yan yana bulunan Besime Özderici İlkokulu'nda muhtarlık seçimi, Besime Özderici Ortaokulu'nda ise LGS sınavı yapıldı.

Kayseri'de 23 bin 145 öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı için ter döküyor. İlk oturum sabah saat 09.30'da başladı. Melikgazi ilçesine bağlı Alpaslan Mahallesi'nde bulunan Besime Özderici İlkokulu'nda ise LGS sınavının yapıldığı gün muhtarlık seçimi de başladı. Besime Özderici İlkokulu'nda Alpaslan Mahallesi Muhtarlığı için 6 aday yarışırken, vatandaşlar ellerindeki seçmen kağıtları ile birlikte sabah saatlerinde okula gelmeye başladı.

Aynı saatlerde LGS'ye girecek olan öğrenciler de LGS sınavı için Besime Özderici Ortaokulu önünde aileleri ile birlikte hazır bulundu. Öğrenciler, sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra okul bahçesine alındı, maskeleri değiştirildi ve ardından sınava girecekleri salonlara alındı.