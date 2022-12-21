‘Bir Yazar Bin Okul' projesi Tomarza'da

Kayseri Değerler Eğitim Merkezi (KAYDEM) projelerinden ‘Erdemlerimizle Varız' projesi çerçevesinde yazar ve öğrenciler bu kez de Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir araya geldi.

Tomarza ilçesinde bulunan, Fen Lisesi, Şehit Nazmi Kapucu Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okullarında toplantılar yapıldı. ‘Bir Yazar Bin Okul' sloganıyla yola çıkılan proje çerçevesinde, Kayseri Valiliği desteğiyle yazar Tahir Fatih Andı öğrencilerle bir araya gelerek, onlara kitap hediye etti. Yazar Tahir Fatih Andı hediye edilen kitaplar okunduktan sonra öğrencilerle söyleşi yaptı.

Tomarza Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen ‘Bir Yazar Bin Okul' Projesi hakkında konuşan Tomarza Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, öğrencilerin, gençlerin karakter, kültür ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak bu tür projeleri desteklediklerini ifade etti.