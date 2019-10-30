‘Bir Zamanlar Selçuklu' sergisi, 200 eserle Türkiye'de toplam 17 bin kilometre gezecek

Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Akademisi(GAKSA) ve Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü'nün iş birliği ile bir araya getirilen ve 200 parçadan oluşan Selçuklu dönemi eserleriyle Türkiye genelinde düzenlenecek olan ‘Bir Zamanlar Selçuklu' sergisinin Kayseri açılışı yapıldı.

Kayseri Kalesi Müzesinde düzenlenen sergi açılışına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun ve GAKSA Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat katıldı.

Kurdele kesiminden sonra sergiyi gezen ve eserler hakkında bilgiler alan Vali Günaydın, vatandaşların böyle güzel eserlerin bir arada bulunduğu ve sınırlı bir süre burada olan sergiyi kaçırmamaları gerektiğini söyledi.

Hazırlanması 20 yıl süren 200 parça ve toplamda 1 buçuk ton ağırlığında olan eserlerin vatandaşlara geçmişi tekrarlatacağını ve birçok ilde özellikle öğrencilerin yoğun ilgisini gördüğünü söyleyen GAKSA Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat, “Kültür Bakanlığının himayesinde, Telif Hakları Genel Müdürlüğünün destekleriyle ve Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğümüzün talimatları ve yönlendirmeleriyle bu sergi Ahlat'tan başladı. Daha sonra da Van, Kars, Ağrı, Tokat illerimizden devam edip Kayseri'ye geldik. Buradan da Ankara, Konya, Çanakkale, Edirne, Bursa, Eskişehir ve en son da İstanbul'da Topkapı Sarayında bitireceğiz. Anadolu Selçuklu'da yaşamış sultanlar, baniler, hanım sultanlar ve ruhanilerin bulunduğu kitre heykeller Konya Olgunlaşma Enstitüsünün Sultan-ı Bahreyn koleksiyonundan parçalar, Hüseyin Gürkan Akkuş'un replika şapkaları ve sayın Aynur Atayurt'un menkıbe tasviri, yağlı boya tablolarının içerdiği 200 parçalık bir koleksiyon bu. Bunları Kayseri'de paylaşmak bizlere çok büyük bir onur verdi. Bu eserlerin Ar-Ge çalışması 10 yıl kadar sürdü ve bunu icra etmek, heykelleri yapmak da bir 10 yıl kadar sürdü. Ardından da tek ille başladık sonra da bakanlığımız sahip çıkıp bizi Anadolu Turnesi'ne yolladı. Eserler Alparslan ile başlıyor ama Biruni gibi, İbn-i Sina, Melikşah gibi eserlerle Büyük Selçuklu'yu da anlatıyoruz diyelim. Bu sergide tüm ecdadımıza imza atanları yaşatmaya çalıştık. Bu güne kadar gençler ve özellikle çocuklar da dahil neredeyse 50 bin öğrenciye ulaştık. Özellikle Sivas'ta günde 3 bin öğrenci geldi neredeyse. Hedefimiz onlara tekrarlatmak ve hatırlatmak. Toplamda 17 bin kilometre yol alacağız ve 1 buçuk tonluk bir malzemeyle yapacağız bunu” dedi.