Birevim Elazığ Özel İdaresi - Bellona Kayseri Basketbol Maçına Covid-19 Engeli

Haftası'nda oynanacak olan Birevim Elazığ Özel İdaresi-Bellona Kayseri Basketbol maçı, Birevim Elazığ Özel İdaresi takımından 6 oyuncunun testinin pozitif çıkması sonucunda ileri bir tarihe ertelendi.

Bellona Kayseri Basketbol Kulübü tarafından yapılan duyuruda, “ Haftası'nda oynayacağımız Birevim Elazığ İl Özel İdaresi karşılaşması rakip takımın 6 oyuncusunun Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Test sonuçları pozitif çıkan oyunculara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadesine yer verildi.