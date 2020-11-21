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Birevim Elazığ Özel İdaresi - Bellona Kayseri Basketbol Maçına Covid-19 Engeli

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Haftası'nda oynanacak olan Birevim Elazığ Özel İdaresi-Bellona Kayseri Basketbol maçı, Birevim Elazığ Özel İdaresi takımından 6 oyuncunun testinin pozitif çıkması sonucunda ileri bir tarihe ertelendi.


Bellona Kayseri Basketbol Kulübü tarafından yapılan duyuruda, “ Haftası'nda oynayacağımız Birevim Elazığ İl Özel İdaresi karşılaşması rakip takımın 6 oyuncusunun Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Test sonuçları pozitif çıkan oyunculara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadesine yer verildi.

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