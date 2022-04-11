Birinci Amatör Küme 4. Hafta

Kayseri 1.
Amatör Küme A Grubu lideri Gaziosmanpaşaspor ligin 4. haftasında oynadığı maçta Güneşspor'u 2-0 mağlup etti. 4'de 4 yapan Gaziosmanpaşaspor 12 puan kayıpsız yoluna devam ediyor.
Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Keğin, Caner Kalem, Nail Berkant Sarıkaya
Gaziosmanpaşaspor: Yaşar Şener, Efekan Korkmaz, Adem Karataş, (Müsa Örüş dk.80 ?), Ahmet Sürmeli, Abdulkerim Sain, Cengiz Çay, Hasan Doğan, Emrecan Tepetaş, (Sezer Gezgin dk.90+1 ?), Mustafa Gezgin, (Engin Gezgin dk.80 ?), Silvan Gezer, (Mustafa Kozan dk.70) Semihcan Gül, (Çetin Çay dk.90 ?)
Güneşspor: Metin Sarı, Mehmet Durdu, (Orhan Çankaya dk.86 ?), Abdulsamet Coşkun, Sedat Sönmez, Cengizhan Bakar, Kürşat Cengiz, Enbiya Kurtuluş, Osman Rızvan, Mehmet Yenilmez, Emirhan Daşdemir, (Abdulsamet Ülger dk.63), Mustafa Küçük, (İhsan Göktaş dk.76)
Goller: Emrecan Tepedaş (dk.23), Mustafa Kozan (dk.86) (Gaziosmanpaşaspor)