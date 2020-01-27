Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda oynanan son hafta karşılaşmasında kendi evinde Yerköyspor'u konuk eden Amarat Gençlikspor sahadan 4-3 galip ayrılarak lige üç puan ile veda etti.

Stat: Argıncık 1 No'lu Saha

Hakemler: Mehmet Altıparmak, Fatih Yıldırım, Onur Öztal

Amarat Gençlikspor: Yasin Tüzer, Hakkı Canbulat (Dk. 84 Adil Kalender), Baran Dinçer, Yasin Serin, Furkan Tağ, Muhammed Tarık Tiryaki, Muhammed Mustafa Çilsal, Kerim Cengiz (Dk. 51 Furkan Aydın), Ali Dalmış (Dk. 82 Yunus Babayiğit), Suat Polat, İsmail Efe

Yerköyspor: Ayhan Baklacı, Hasan Hüseyin Akkuş, Muhittin Çelik (Dk. 33 Raşit Seyis), Ali Benli, Seyit Bibcen, Fırat Daş, Zeki Kaçar, Emrah Kaplangiray, Erhan Altuntaş, Ahmet Türkoğlu, Burak Özdemir

Goller: Ali Dalmış Dk. 43 , Yasin Serin Dk. 45 , İsmail Efe Dk. 66 ve 77 (Amarat Gençlik),Raşit Seyis Dk. 50 , Furkan Altuntaş Dk. 10 ve 35 (Yerköyspor)