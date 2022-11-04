Birinci Amatör Küme'de 7. Hafta hakemleri belli oldu

Kayseri Şeker 1.
Amatör Küme A, B ve C gruplarında 7. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.
Kayseri 1. Amatör Küme'de yarın ve Pazar günü oynanacak olan 7. hafta karşılaşmaları ile heyecan sürecek Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. Amatör Küme 7. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
05 Kasım 2022 Cumartesi
Develi 1954 Gençlik-Sindelhöyükspor: Yusuf Uğurlu
Belsinspor-Anadolu Yıldızları: Ahmet Çıtak
06 Kasım 2022 Pazar
Güneşspor-Sanayi Esnafspor: Mehmet Kuru
İsmail Okumuş FK-Kocasinan Gençlikspor: Cenk Uluçınar
Argıncık Esnafspor-Sosun Birlikspor: Yusuf Uğurlu
Yeni Kıranardı-Yeni Erciyesspor: Furkan Ulu
Buğdaylıspor-1966 Turanspor: Hakan Çam
Demirspor-Erciyesgücü FK: Bekir Kahraman
Talas Denizspor-Palasspor: Ahmet Ulu
Tomarza Belediyespor-İncesu Gençlikspor: Ahmet Çıtak
Göktürkspor-Yavuzspor: Kemal Hattatioğlu
Kılıçaslan Yıldızspor-Yerköyspor Esat Sabuncu
Kafkasspor-Cuma Uluçay Talasspor: Aydoğan Mantar
Yahyalı Gençlerbirliği-Talas Anayurtspor: Erkan Kırçıl