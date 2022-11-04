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Birinci Amatör Küme'de 7. Hafta hakemleri belli oldu

Kayseri Şeker 1.

Amatör Küme A, B ve C gruplarında 7. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.


Kayseri 1. Amatör Küme'de yarın ve Pazar günü oynanacak olan 7. hafta karşılaşmaları ile heyecan sürecek Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. Amatör Küme 7. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:


05 Kasım 2022 Cumartesi


Develi 1954 Gençlik-Sindelhöyükspor: Yusuf Uğurlu


Belsinspor-Anadolu Yıldızları: Ahmet Çıtak


06 Kasım 2022 Pazar


Güneşspor-Sanayi Esnafspor: Mehmet Kuru


İsmail Okumuş FK-Kocasinan Gençlikspor: Cenk Uluçınar


Argıncık Esnafspor-Sosun Birlikspor: Yusuf Uğurlu


Yeni Kıranardı-Yeni Erciyesspor: Furkan Ulu


Buğdaylıspor-1966 Turanspor: Hakan Çam


Demirspor-Erciyesgücü FK: Bekir Kahraman


Talas Denizspor-Palasspor: Ahmet Ulu


Tomarza Belediyespor-İncesu Gençlikspor: Ahmet Çıtak


Göktürkspor-Yavuzspor: Kemal Hattatioğlu


Kılıçaslan Yıldızspor-Yerköyspor Esat Sabuncu


Kafkasspor-Cuma Uluçay Talasspor: Aydoğan Mantar


Yahyalı Gençlerbirliği-Talas Anayurtspor: Erkan Kırçıl

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