Birinci Amatör Küme'de 7. Hafta hakemleri belli oldu

Amatör Küme A, B ve C gruplarında 7. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.

Kayseri 1. Amatör Küme'de yarın ve Pazar günü oynanacak olan 7. hafta karşılaşmaları ile heyecan sürecek Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. Amatör Küme 7. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

05 Kasım 2022 Cumartesi

Develi 1954 Gençlik-Sindelhöyükspor: Yusuf Uğurlu

Belsinspor-Anadolu Yıldızları: Ahmet Çıtak

06 Kasım 2022 Pazar

Güneşspor-Sanayi Esnafspor: Mehmet Kuru

İsmail Okumuş FK-Kocasinan Gençlikspor: Cenk Uluçınar

Argıncık Esnafspor-Sosun Birlikspor: Yusuf Uğurlu

Yeni Kıranardı-Yeni Erciyesspor: Furkan Ulu

Buğdaylıspor-1966 Turanspor: Hakan Çam

Demirspor-Erciyesgücü FK: Bekir Kahraman

Talas Denizspor-Palasspor: Ahmet Ulu

Tomarza Belediyespor-İncesu Gençlikspor: Ahmet Çıtak

Göktürkspor-Yavuzspor: Kemal Hattatioğlu

Kılıçaslan Yıldızspor-Yerköyspor Esat Sabuncu

Kafkasspor-Cuma Uluçay Talasspor: Aydoğan Mantar

Yahyalı Gençlerbirliği-Talas Anayurtspor: Erkan Kırçıl