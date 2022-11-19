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Birinci Amatör Küme'de 9. Hafta hakemleri belli oldu

Kayseri Şeker 1.

Amatör Küme A, B ve C gruplarında 9. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.



Kayseri 1. Amatör Küme'de bugün ve Pazar günü oynanacak olan 9. hafta karşılaşmaları ile heyecan sürecek. Bugün oynanacak olan 5 karşılaşma ile başlayacak olan heyecan Pazar günü oynanacak olan 8 karşılaşma ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. Amatör Küme 9. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:


19 Kasım 2022 Cumartesi


12.00 Kılıçaslan Yıldızspor-Sanayi Esnafspor: Suat Alptekin


16.00 Yeni Erciyesspor-Kayseri Yavuzspor: Yusuf Uğurlu


16.00 Demirspor-1966 Turanspor: Ahmet Çıtak


15.00 Kayseri İdman Yurdu-Talas Anayurtspor: Fatih Yıldırım


15.00 Talas Denizspor-Anadolu Yıldızları: Rıza Öztürk


20 Kasım 2022 Pazar


12.00 Cuma Uluçay Talasspor-İncesu Gençlik: Volkan Oğuz


16.00 Kafkasspor-Yerköyspor: Tolga Selvi


14.00 Güneşspor-İsmail Okumuş FK: Suat Alptekin


14.00 Bünyan Bld.-Sosun Birlikspor: Erol Eroğlu


11.00 Develi 1954 Gençlik-Göktürkspor: Halit Karacabay


14.00 Tomarza Bld.-K. Gençlikspor: Mustafa Kalaycı


11.00 Argıncık Esnafspor-Erkiletspor: Ömer Hürcan Yücel


15.00 Yahyalı Gençlerbirliği-Sindelhöyükspor: Furkan Ulu

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