Birinci Amatör Küme'de 9. Hafta hakemleri belli oldu

Amatör Küme A, B ve C gruplarında 9. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.

Kayseri 1. Amatör Küme'de bugün ve Pazar günü oynanacak olan 9. hafta karşılaşmaları ile heyecan sürecek. Bugün oynanacak olan 5 karşılaşma ile başlayacak olan heyecan Pazar günü oynanacak olan 8 karşılaşma ile devam edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1. Amatör Küme 9. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

19 Kasım 2022 Cumartesi

12.00 Kılıçaslan Yıldızspor-Sanayi Esnafspor: Suat Alptekin

16.00 Yeni Erciyesspor-Kayseri Yavuzspor: Yusuf Uğurlu

16.00 Demirspor-1966 Turanspor: Ahmet Çıtak

15.00 Kayseri İdman Yurdu-Talas Anayurtspor: Fatih Yıldırım

15.00 Talas Denizspor-Anadolu Yıldızları: Rıza Öztürk

20 Kasım 2022 Pazar

12.00 Cuma Uluçay Talasspor-İncesu Gençlik: Volkan Oğuz

16.00 Kafkasspor-Yerköyspor: Tolga Selvi

14.00 Güneşspor-İsmail Okumuş FK: Suat Alptekin

14.00 Bünyan Bld.-Sosun Birlikspor: Erol Eroğlu

11.00 Develi 1954 Gençlik-Göktürkspor: Halit Karacabay

14.00 Tomarza Bld.-K. Gençlikspor: Mustafa Kalaycı

11.00 Argıncık Esnafspor-Erkiletspor: Ömer Hürcan Yücel

15.00 Yahyalı Gençlerbirliği-Sindelhöyükspor: Furkan Ulu