Birinci Amatör Küme'de 9.hafta geride kaldı

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında 9.
hafta geride kaldı. Oynanan 9.hafta karşılaşmaları sonunda A Grubunda ilk yarı tamamlanırken, B Grubunda ise ilk yarının bitimine 2 hafta kaldı.
İşte haftanın sonuçları şu şekilde;
Sanayi Esnafspor 2-2 Kafkasspor
Yeşilhisar Belediyespor 0-7 Kayserigücü FK
Argıncıkspor 3-3 Kayseri Yavuzspor
Güneşspor 1-4 Başakpınar Belediyespor
Argıncık Esnafspor 1-1 Akkışla Gençlikspor
Yerköyspor 1-4 Amarat Gençlikspor
Tomarza Belediyespor 0-1 Gültepespor
Erciyes Reşadiye Gençlikspor 1-1 Yeni Esenspor
Palasspor 2-1 Makfitspor
Büyüleyenspor 2-5 Esentepespor