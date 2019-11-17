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Birinci Amatör Küme'de 9.hafta geride kaldı

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında 9.

hafta geride kaldı. Oynanan 9.hafta karşılaşmaları sonunda A Grubunda ilk yarı tamamlanırken, B Grubunda ise ilk yarının bitimine 2 hafta kaldı.


İşte haftanın sonuçları şu şekilde;


Sanayi Esnafspor 2-2 Kafkasspor


Yeşilhisar Belediyespor 0-7 Kayserigücü FK


Argıncıkspor 3-3 Kayseri Yavuzspor


Güneşspor 1-4 Başakpınar Belediyespor


Argıncık Esnafspor 1-1 Akkışla Gençlikspor


Yerköyspor 1-4 Amarat Gençlikspor


Tomarza Belediyespor 0-1 Gültepespor


Erciyes Reşadiye Gençlikspor 1-1 Yeni Esenspor


Palasspor 2-1 Makfitspor


Büyüleyenspor 2-5 Esentepespor

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