Birinci Amatör Küme'de heyecan dorukta

A Grubunda ilk iki sırada yer alan Başakpınar Belediyespor ike Kayseri Yavuzspor her geçen hafta rakipleri ile farkı açıyorlar. B Grubunda ise lig sonuna kadar şampiyon heyecan devam edecek. B Grubunda ilk 5 sırada yer alan takımların şampiyonluk şansı devam ediyor.

A Grubu Maç Sonuçları

Amarat Gençlikspor 0-2 Başakpınar Belediyespor

Kayseri Yavuzspor 2-1 Esentepe spor

Argıncık spor 0-2 Yeni Esenspor

Yerköyspor 1-0 Güneşspor

Büyüleyen spor 1-4 Erciyes Reşadiye Gençlikspor

B Grubu Maç Sonuçları

Kayserigücü FK 2-2 Sanayi Esnafspor

Argıncık Esnafspor 0-2 Tomarza Belediyespor

Makfitspor 0-2 Kayseri OSB Atletikspor

Palasspor 1-2 Kafkasspor

Akkışla Gençlikspor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)