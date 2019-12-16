İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Birinci Amatör Küme'de heyecan dorukta

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarından büyük heyecan devam ediyor.

A Grubunda ilk iki sırada yer alan Başakpınar Belediyespor ike Kayseri Yavuzspor her geçen hafta rakipleri ile farkı açıyorlar. B Grubunda ise lig sonuna kadar şampiyon heyecan devam edecek. B Grubunda ilk 5 sırada yer alan takımların şampiyonluk şansı devam ediyor.


A Grubu Maç Sonuçları


Amarat Gençlikspor 0-2 Başakpınar Belediyespor


Kayseri Yavuzspor 2-1 Esentepe spor


Argıncık spor 0-2 Yeni Esenspor


Yerköyspor 1-0 Güneşspor


Büyüleyen spor 1-4 Erciyes Reşadiye Gençlikspor


B Grubu Maç Sonuçları


Kayserigücü FK 2-2 Sanayi Esnafspor


Argıncık Esnafspor 0-2 Tomarza Belediyespor


Makfitspor 0-2 Kayseri OSB Atletikspor


Palasspor 1-2 Kafkasspor


Akkışla Gençlikspor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.