Birinci Kayseri Moda Hazır Giyim ve Tesettür Fuarı Açılıyor

Kayseri'de birincisi gerçekleşecek olan Kayseri Moda Hazır Giyim ve Tesettür Fuarı, 27-30 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Birinci Kayseri Moda Hazır Giyim ve Tesettür Fuarı içerisinde, birçok sektörden firmanın açacağı stantlarda moda ve hazır giyim ürünleri tanıtılacak. Kadın-erkek, çocuk ve her kesimden kullanıcıya hitap edecek olan ürünlerin tanıtımları 3 gün boyunca sürecek. Festival boyunca bütün semtlerden Dünya Ticaret Merkezi'ne ücretsiz servisler kaldırılacak. İçerisinde hediyelerden konserlere, defileden söyleşiye kadar birçok etkinliğin bulunacağı festival 30 Haziran günü sona erecek.

Festival ile ürünlerin daha geniş kitlelere ulaştırılabileceğini söyleyen Terziler Ve Konfeksiyon İmalatçıları Odası Başkanı Kenan Arslan, “Kayseri Terziler Ve Konfeksiyon İmalatçıları Odamız ve Atlas Fuar Uluslararası Fuarcılık Şirketi ile 27-30 Haziran arasında Kayseri Dünya Ticaret Merkezinde gerçekleştirilecek olan 1.inci ‘Kayseri Tesettür Moda ve Hazır Giyim Festivali'nin Kayserimizde faaliyet gösteren konfeksiyon, moda ve gelinlik işi ile mesleğini sürdüren üyelerimizin gerek Kayseri'de, gerekse Kayseri dışından gelecek ziyaretçilere tanıtımlarının yapılması ile moda ve giyim alanında ürünlerinin daha geniş bir kitleye tanıtılmasının sağlanması ile Kayseri'nin ticaretine katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Festivalimiz yediden yetmişe her kesime hitap edecektir. Fuar kapsamında, kadın-erkek dış giyim, triko, kozmetik, kadın-erkek iç giyim, çorap, spor giyim, konfeksiyon yan sanayi aksesuarları, ayakkabı, saraciye ve deri konfeksiyonu gibi değişik sektördeki firmalarla fuarda odamız üyeleri tarafından stantlar açılacak. Bu fuarı, önümüzdeki yıllarda da düzenleyip üyelerimizin faydalanmasını sağlayacağız” dedi.

Fuarda moda severlerin markalarla tanışacağını ve geniş kitleler tarafından ilgi göreceğini belirten Atlas Fuar Uluslararası Fuarcılık Şirketi Genel Kurul Başkanı Fevzi Atasagun, “Muhafazakar Moda Giyim ve Gelinlik alanında ülkemizin önde gelen firmalarının markalarıyla moda severleri Kayseri'de buluşturan festival, moda severlerin farklı markaları tanımasını ve firmaların ürünlerini daha geniş bir kitleye tanıtmasını amaçlıyor. Festivalde bay-bayan, çocuk giyiminden gelinliğe, aksesuardan geleneksel sanatlara kadar birçok farklı sektördeki firmaları bir araya getiriyoruz. Festivalimiz her kesime hitap etmekte ve muhteşem etkinlikler yapılacak. Konserler, defileler, söyleşiler, çocuk kulüpleri, hediyeler, fenomenlerle hediyeleşmeler ve tasarımcıların katılım sağlayacağı, alış veriş ve eğlencenin buluşma noktası olacaktır. Fuar saat 10 ile 21 arasında ziyarete açık olacak ve fuar süresince bütün semtlerden ücretsiz servis kaldırılacaktır. Fuarımıza destek olan bütün oda ve birliklere teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.